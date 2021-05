Victoria 3 su Xbox Game Pass al day one, trailer di annuncio per il nuovo strategico

Victoria 3 è stato annunciato ieri nel corso dell'evento PDX 2021 e vediamo ora anche il trailer di presentazione con cui il gioco è stato mostrato, terzo capitolo di una serie di strategici di culto che hanno raccolto ampi consensi, che verrà lanciato al day anche su Xbox Game Pass per PC.

Si tratta di uno strategico incentrato sull'età vittoriana, che ha portato grandi cambiamenti alla civiltà in vari ambiti, dalle scoperte tecnologiche alle innovazioni in termini sociali ed economici, come riferito anche da Paradox nel comunicato stampa ufficiale. Dopo l'annuncio di ieri, vediamo dunque anche il trailer di presentazione, mentre ulteriori dettagli potete trovarli nell'anteprima di Victoria 3 andata in scena su queste pagine nelle ore scorse.

"La ferrovia e il telegrafo. Piroscafi e nascita del volo. La coscrizione di massa, l'emancipazione e la campagna per i diritti delle donne. L'età vittoriana ha visto un mondo trasformato da nuove tecnologie, nuove filosofie e nuovi modi di fare politica. Questo tumultuoso secolo prende nuova vita in Victoria 3, un grande gioco di strategia di Paradox Development Studio".

Giunto infine dopo anni di richieste da parte della community, Victoria 3 si presenta come uno dei grandi giochi di strategia più attesi per l'etichetta specializzata in questo ambito. Si tratta di un simulatore di società ambientato in un momento di grandi cambiamenti, nel quale ci troviamo a dover gestire bisogni e desideri delle popolazioni nazionali, e ogni gruppo avrà le proprie preferenze politiche e materiali.

Le fazioni conservatrici possono resistere alle riforme politiche poiché un numero crescente di commercianti e intellettuali spinge per avere più voce in capitolo nel modo in cui la nazione è gestita. Scambia un'ampia gamma di beni su scala globale per assicurarti che i bisogni siano soddisfatti, perché se le persone sono affamate e prive di diritti civili, la rivoluzione avrà inizio.

Vediamo dunque le caratteristiche del gioco: