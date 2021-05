Victoria 3 annunciato al PDX 2021

Nel corso del PDX 2021, Paradox Interactive ha annunciato e presentato Victoria 3, seguito di una delle sue serie di grand strategy più amate. Partendo dall'esperienza dei due Victoria precedenti, gli sviluppatori hanno mirato ad espanderne e migliorarne le caratteristiche fondamentali, ad esempio permettendo la gestione di un centinaio di nazioni, creando più mercati locali invece di uno soltanto e rendendo ancora più profonda l'influenza dell'economia sulla popolazione.

Tornerà anche il POP system (part of population), ossia la popolazione sarà divisa in unità base dalle caratteristiche ben determinate (religione, impiego, luogo e così via). Durante la presentazione si è citato come esempio un gruppo di capitalisti protestanti residenti a Brandeburgo, ma gli esempi fattibili sono innumerevoli. Nel mondo di Victoria 3 ci saranno migliaia di POP con cui interagire, che saranno fondamentali per l'intera simulazione, rendendo più difficili le scelte del giocatore.

Non mancheranno anche evoluzioni del sistema militare e di quello legale, che saranno entrambi complessi e ben integrati con gli altri sistemi di gioco. Insomma, aspettiamoci uno strategico per veri amanti del genere e non qualcosa all'acqua di rose come Realpolitiks 2.

Vediamo ora una galleria con le prime immagini di Victoria 3:

Prima di lasciarvi, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Victoria III per avere più informazioni.