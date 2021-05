Twitch, nuova categoria ufficiale Hot Tub, piscine e spiagge: costumi liberi

Twitch ha deciso di modificare le proprie linee guida e, in una mossa che può sembrare uno scherzo ma a quanto pare non lo è, ha istituito la nuova categoria ufficiale Pools, Hot Tubs, and Beaches che consentirà alle streamer e agli streamer di esibirsi più tranquillamente in trasmissioni da vasche da bagno, piscine e spiagge in costume da bagno.

È una soluzione piuttosto inaspettata al discusso meta "Hot Tub", che Twitch stava monitorando ormai da tempo in cerca di una mediazione o possibile epurazione di tale fenomeno. Evidentemente, lo streaming in costume da bagno è diventato talmente popolare e diffuso da rendere praticamente impossibile una sua totale eliminazione.

Amouranth è praticamente una veterana dell'Hot Tub streaming su Twitch, ora potrà trovare spazio nella sua categoria apposita

La scelta è stata dunque, semplicemente, far cadere il tabù e istituire una zona franca all'interno di Twitch in cui poter dare libero sfogo a questo tipo di trasmissione con Pools, Hot Tubs, and Beaches. Questo non è, ovviamente, un "liberi tutti" in senso globale: permangono le regole sulla nudità e i contenuti sessualmente espliciti, che sono entrambi bannati dalla piattaforma, ma il tutto assume un aspetto più stratificato, anche in attesa di una revisione generale del regolamento in questo senso.

Come riferito da Twitch, "essere considerati sexy dagli altri non è contrario alle nostre regole e Twitch non prenderà provedimenti contro donne, o chiunque sul nostro servizio, solo per la loro avvenenza percepita". Di fatto, si tratta di una prosecuzione delle linee guida già in atto sulla piattaforma, rese in questo modo anche più logiche, in un certo senso.

Twitch consente la trasmissione in costume da bagno se tale abbigliamento è giustificato dal contesto: è questo il cavillo che ha portato all'esplosione del fenomeno degli hot tub, in quanto paradossalmente una trasmissione da una vasca da bagno ha perfettamente senso, anche se viene effettuata solo per giustificare l'uso del costume.

L'istituzione di una categoria del genere dovrebbe costituire un limite al proliferare delle trasmissioni da vasca o piscina all'interno della categoria generica "Just chatting", che si è rivelata essere sempre più utilizzata ma troppo indefinita. La soluzione va dunque in direzione di una maggiore diversificazione delle possibilità di scelta su temi e contesti delle trasmissioni, oltre a delle variazioni annunciate alle regole sui contenuti sessualmente espliciti che però verranno definite solo nei prossimi mesi.

Twitch si è peraltro scusata con alcuni streamer che hanno subito la rimozione della monetizzazione senza essere avvertiti, spiegando che tale manovra viene richiesta direttamente da coloro che propongono le pubblicità sulla piattaforma ma che evidentemente ci sono stati dei disguidi nella comunicazione con gli streamer interessati. Cosa che ovviamente riguarda anche il caso di Amouranth, emerso nei giorni scorsi.