God of War 2 Ragnarok esclusiva PS5? Riemerge un rumor che lo vorrebbe solo next gen

God of War 2 Ragnarok potrebbe essere un'esclusiva PS5 e uscire come gioco solo next gen, secondo un vecchio rumor riemerso in queste ore, che vorrebbe il nuovo capitolo della serie in sviluppo solo sulla nuova console Sony e dunque non come cross-gen.

La voce di corridoio arriva da un insider considerato piuttosto affidabile, tale "Navtra", un utente del forum ResetEra che sembra aver azzeccato diverse informazioni rilasciate in passato e al quale si deve anche il rumor sul possibile nuovo Final Fantasy esclusivo per PS5 emerso nelle ore scorse.

La voce in questione è in verità vecchia e si riferisce ad alcuni interventi da parte dell'utente in questione sul forum risalenti addirittura allo scorso settembre 2020, tuttavia diverse testate su internet stanno riprendendo in considerazione la cosa adesso, forse perché passata un po' in sordina all'epoca.

God of War 2: tutto quello che abbiamo visto è una sorta di logo

L'altro motivo per cui è riemerso solo ora è probabilmente il fatto che la credibilità di Navtra è aumentata di recente, dunque vengono ripescati alcuni interventi passati in cerca di eventuali informazioni interessanti. Tra questi c'è dunque il fatto che il presunto insider avesse sentito già a settembre scorso che God of War 2 è in sviluppo solo su next gen.

La questione è piuttosto dubbia, considerando come svariati titoli di grosso calibro da parte di Sony si siano rivelati essere cross-gen, dopo la clamorosa retromarcia rispetto alla celebre dichiarazione di Jim Ryan sul fatto di "credere nelle generazioni" e nel fatto di offrire giochi che funzionino solo su PS5.

La scelta del cross-gen è comprensibile, considerando la mastodontica base installata di PS4, che ha evidentemente spinto Sony a sviluppare Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Sackboy e Horizon Forbidden West come cross-gen, tra gli altri. D'altra parte, lo stesso Ryan non ha voluto confermare il fatto che il nuovo God of War sia un gioco solo per PS5, facendo aumentare i dubbi sulla questione. Secondo David Jaffe per esempio, che è stato tra i creatori del God of War originale ma ora è all'esterno di Sony, il nuovo capitolo è sicuramente destinato ad essere cross-gen. A questo punto, attendiamo eventuali informazioni al riguardo, considerando che del gioco finora abbiamo visto praticamente solo un disegno, nonostante sia stato annunciato per il 2021.