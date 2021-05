Final Fantasy: nuovo gioco esclusivo per PS5 all'E3 2021 secondo un noto insider

I giocatori di tutto il mondo non vedono l'ora di vedere in azione Final Fantasy 16, il nuovo capitolo numerato della saga di Square Enix. Ora, però, scopriamo che la società giapponese potrebbe avere altro in arrivo: un noto insider afferma infatti che possiamo aspettarci, all'E3 2021, un annuncio dedicato a un nuovo gioco della saga di Final Fantasy in esclusiva PS5.

La fonte di queste informazioni è Navtra, un insider che aveva correttamente svelato che Sony avrebbe annunciato Ratchet & Clank Rift Apart, Sackboy Una grande avventura, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls e Project Athia (poi confermato con il nome di Forspoken). A questi, aggiungiamo il fatto che Navtra aveva anticipato l'annuncio di Final Fantasy 16 e del DLC esclusivo di PlayStation legato per Marvel's Avengers. In altre parole, è una fonte che possiamo ritenere molto credibile.

Final Fantasy XVI non è l'unico capitolo in sviluppo?

Navtra afferma ora, tramite ResetEra: "Ritengo che ci si possa aspettare almeno un altro grande annuncio dedicato a Final Fantasy, in aggiunta ad update su giochi attualmente già annunciati (16/14 Endwalker/7 Remake). Dovrebbe essere un buon E3 2021 per Square Enix nel complesso."

Poi, l'insider afferma anche che non conosce "l'esatto programma dell'E3 di Square Enix, ma sto basando la mia previsione su quanto so dei giochi che hanno in sviluppo, sulla fase di sviluppo nella quale si trovano e sul periodo di uscita che hanno pianificato. Quindi prendete le mie dichiarazioni con un pizzico di sale." Reitera però che questo nuovo Final Fantasy sarebbe esclusiva PS5.

Non è chiaro se si tratti di un'esclusiva totale o solo di un'esclusiva temporale come nel caso di Final Fantasy 7 Remake e Final Fantasy 16. Come sempre, pur vero che si tratta di un insider con uno storico positivo, ricordiamo che parliamo solo di leak, non di informazioni ufficiali. Inoltre, l'annuncio di un gioco potrebbe essere rimandato per molteplici motivi e, anche ammesso che quanto detto dall'insider sia vero, è possibile che all'E3 2021 non venga presentato alcun gioco.

Nel frattempo, potete ammirare nuove immagini con personaggi e key art ufficiale di Final Fantasy 7 Remake Intergrade.