Biomutant su PS5 a 1080p, THQ Nordic risponde alle critiche degli utenti

Biomutant girerà su PS5 a 1080p upscalati a 4K, e la notizia ha inevitabilmente generato delle critiche, anche molto cattive, in particolare da parte dei possessori della nuova console Sony.

Ebbene, THQ Nordic ha deciso di rispondere in maniera molto chiara alle polemiche attorno alla risoluzione di Biomutant su PlayStation 5, con lo stesso spirito di trasparenza con cui ha mostrato in video tutte le versioni del gioco onde evitare equivoci e false aspettative.

"Non siamo una realtà tripla A e lo studio che ha realizzato Biomutant è composto da sole venti persone", ha scritto il publisher. "Hanno lavorato davvero duramente su questo titolo negli ultimi anni."

"Il gioco non deve piacervi per forza, ma vi preghiamo di non mettere in dubbio le capacità o l'impegno profusi da Experiment 101 per lo sviluppo di Biomutant."

Peraltro, come già specificato, il problema dei 1080p su PS5 è dovuto a un inconveniente tecnico con la retrocompatibilità e verrà certamente sistemato con uno dei primi aggiornamenti, in attesa dei veri e propri upgrade next-gen.