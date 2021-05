Biomutant su PS5 a 1080p, su Xbox Series X a 4K: ecco i video di gameplay

Biomutant è compatibile ovviamente con PS5 e Xbox Series X, e THQ Nordic ci ha tenuto a mostrare il gioco in azione anche sulle nuove console con altrettanti video di gameplay.

Imparata la lezione di Cyberpunk 2077, Biomutant è già stato mostrato su PC, PS4 e Xbox One: un apprezzabile gesto di trasparenza da parte di team di sviluppo e publisher, che oggi hanno appunto completato l'opera con altri due filmati in-game.

I risultati sono però abbastanza distanti, almeno per il momento: su PlayStation 5 Biomutant gira sì a 60 fps ma con una risoluzione effettiva di 1080p upscalati, mentre su Xbox Series X raggiunge senza troppi problemi i 4K reali.

"Per ragioni tecniche abbiamo disattivato i 4K nativi su PS5 in vista del lancio del gioco", ha scritto THQ Nordic su Twitter. "Biomutant gira al momento alla risoluzione di 1080p upsscalata a 4K su PlayStation 5."

Sembra insomma si tratti di una limitazione momentanea, a cui verrà posto rimedio con un aggiornamento qualche tempo dopo il debutto del gioco, fissato al 25 maggio: mancano ormai pochi giorni.

Il post del publisher include tuttavia anche una postilla abbastanza chiara: "Vi preghiamo di comprendere che quella mostrata non è l'esperienza current gen di Biomutant: ulteriori dettagli arriveranno presto."

Insomma, per il momento il titolo di Experiment 101 gira in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X|S, ma in futuro arriverà un upgrade, si spera gratuito, che andrà a sfruttare in maniera effettiva le capacità delle due piattaforme.