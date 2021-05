Biomutant impara da Cyberpunk 2077 e mostra tutte le versioni in video

Biomutant ha fatto sua la lezione di Cyberpunk 2077, con gli sviluppatori che prima del lancio hanno deciso di rilasciare dei video per mostrare tutte le versioni del gioco, così da consentire di fare subito dei confronti e permettere ai videogiocatori di rendersi conto di cosa andranno a comprare.

In testa alla notizia trovate un video della versione PC di Biomutant, naturalmente la migliore quando impostata a massimo dettaglio. Qui di seguito trovate il gameplay delle versioni PlayStation 4 Pro e Xbox One X:

Quindi quello delle versioni PS4 e Xbox One:

Il publisher THQ Nordic ha anche condiviso alcuni dettagli tecnici sui video di Biomutant. Intanto ha fatto presente che la versione PC gira a 4K per 60fps. In generale, il framerate non sarà limitato, a parte dall'hardware e dal refresh rate del monitor. La versione Xbox One base gira a 1080p per 30fps con risoluzione di rendering dinamica. La versione PS4 gira a 1080p per 30fps con risoluzione di rendering dinamica. La versione Xbox One X gira a gira a 1080p per 60fps con risoluzione di rendering dinamica. La versione PlayStation 4 Pro gira a gira a 1080p per 60fps con risoluzione di rendering dinamica.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Biomutant uscirà il 25 maggio 2021. Oltre alle versioni indicate, sarà giocabile in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X, in attesa di un aggiornamento dedicato.