Final Fantasy 7 Remake Intergrade, nuove immagini con personaggi e key art ufficiale

Final Fantasy 7 Remake Intergrade torna a mostrarsi con un pacchetto di nuove e interessanti immagini che, tra le altre cose, mostrano i personaggi Yuffie, Nero e Scarlet, l'evocazione Ramuh, Fort Condor e una key art ufficiale nuova, appositamente composta per questa nuova versione espansa e next gen del gioco.

Nella galleria troviamo diversi elementi nuovi e caratteristici di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, che ricordiamo essere la nuova versione espansa e con caratteristiche next gen per PS5 del Remake originale. Tra queste, vediamo più da vicino un paio di nemici con cui il gruppoAvalanche dovrà combattere sostenendo Yuffie nella sua missione a Midgar, ovvero Nero e Scarlet.





Il primo è un membro degli Tsviets, un'unità d'elite costruita dal gruppo militare Shinra segreto chiamato Deepground ed è il fratello minore di Weiss l'Immacolato. Sottoposto a vari esperimenti, Nero ottiene il potere di controllare l'oscurità, motivo per cui viene chiamato "Nero the Sable".

L'altro personaggio è Scarlet, director della divisione Advanced Weaponry della Shinra: si tratta di un'avvenente donna con la passione per le armature da combattimento. Esperta di lavorazione di materia, Scarlet combatte a bordo dell'armatura The Crimson Mare, dotata di un enorme potere distruttivo.

Altre immagini mostrano inoltre Yuffie in combattimento, il mini-game di Fort Condor che è una sorta di vero e proprio strategico all'interno del gioco e l'evocazione di Ramuh. Per tutti i dettagli sul gioco vi rimandiamo all'anteprima di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, mentre restiamo in attesa di informazioni su Final Fantasy 7 Remake Parte 2.