Hollow Knight: Silksong salta l'E3 2021, il Team Cherry ci fa aspettare ancora

Hollow Knight: Silksong è diventato uno dei giochi più attesi degli ultimi anni. Il seguito/espansione del meraviglioso metroidvania del Team Cherry è scomparso nel nulla subito dopo essere stato annunciato, lasciando i fan con la bocca asciutta. Bocca che resterà in quelle condizioni ancora per un po', dato che lo sviluppatore non ha novità in serbo per l'E3 2021.

"Ehi ragazzi. Compaio solo per farvi sapere che che il Team Cherry non ha nessun annuncio/appuntamento per l'E3 di quest'anno", fa sapere direttamente il team di sviluppo sui social, smorzando immediatamente l'entusiasmo dei fan che speravano in qualche annuncio legato alla presenta di Nintendo all'E3 2021.

Sfortunatamente, però, le voci non hanno trovato conferma e non sarà la fiera di Los Angeles il luogo nel quale potremo -finalmente- scoprire cosa il team ha in serbo per Hollow Knight: Silksong.

Una delle cose che sappiamo del gioco è che lo sviluppo di Hollow Knight: Silksong non è ancora terminato e il Team Cherry sta ancora cercando un modo per mantenere le elevatissime aspettative che si sono formate intorno al gioco.