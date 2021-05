Final Fantasy 7 Remake Parte 2: a luglio indizi sul gioco tramite Ultimania Plus

Final Fantasy 7 Remake è uno dei giochi più apprezzati del 2020 e, a giugno, ci sarà modo di (ri)vivere questa avventura con la versione Intergrade per PS5. Inoltre, ci sarà spazio per il DLC di Yuffie, INTERmission. I giocatori vorrebbero però scoprire nuovi dettagli sul seguito, per ora chiamato in modo non ufficiale "Final Fantasy 7 Remake Parte 2". Be', pare che alcuni indizi saranno discussi a luglio 2021, all'interno del libro Ultimania Plus.

Final Fantasy 7 Remake Ultimania Plus si occuperà di indicare più informazioni sul gioco che già conosciamo, diventando una sorta di guida per gli appassionati che non vogliono perdersi alcun dettaglio. Non si tratta di una novità, visto che Square Enix ha rilasciato vari Ultimania durante la propria storia. Questa versione, però, includerà anche un Q&A con il co-Director Toriyama all'interno del quale si parlerà di alcune "scene memorabili" del gioco, inoltre si "discuterà dello script di una certa scena che offrirà alcuni indizi sul prossimo gioco della serie".

Final Fantasy 7 Remake Parte 2: Yuffie sarà parte del team per tutto il secondo gioco?

Non ci aspettiamo grandi annunci, di certo non tramite un libro Ultimania, ma sarà interessante poter vedere cosa Toriyama ha da dire sul gioco, sul DLC e su Final Fantasy 7 Remake Parte 2. Speriamo che Square Enix abbia in programma di svelare presto le novità sul nuovo capitolo.

Nel frattempo, vi ricordiamo che ci sarà un codice per il download di Yuffie anche col disco della versione PS5 del gioco.