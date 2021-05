Galaxium è il gioco gratis PC su Steam di oggi: link download e requisiti

Oggi, 16 maggio 2021, è disponibile su Steam un nuovo gioco gratis PC: parliamo di Galaxium, un titolo ispirato dai classici arcade. Il gioco sarà disponibile fino alle 19.00 di domani, quindi vi conviene reclamarlo immediatamente se siete interessanti. Ecco tutti i dettagli sui requisiti e sul link download.

Per poter aggiungere Galaxium alla vostra libreria, dovete raggiungere Steam a questo indirizzo. Oppure, potete utilizzare il lancher di Valve. Il gioco gratis PC, una volta reclamato, sarà vostro per sempre.

Galaxium

Galaxium ripropone lo stesso stile di giochi come Space Invaders. Abbiamo il controllo di una navetta e dobbiamo fermare una serie di alieni che arrivano a ondate dall'alto. Avanzando si ottengono nuovi potenziamenti come bombe, spari tripli e scudi. Non mancano inoltre classifiche online per sfidare amici e giocatori di tutto il mondo.

Vediamo ora i requisiti minimi di Galaxium in versione PC:



Sistema operativo: Windows 7 SP1 64-bit, Windows 10 64-bit

Processore: AMD FX-6000 series | Intel i3 Skylake

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon R9 280 | NVIDIA GeForce GTX 760 (Windows 10) | NVIDIA GeForce GTX 1050 (Windows 7)

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 1 GB di spazio disponibile

Ora, invece, vediamo i requisiti consigliati:



Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: AMD Ryzen 3 | Intel i5 Skylake

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 570 | NVIDIA GeForce GTX 970 (Windows 10) | NVIDIA GeForce GTX 1660ti (Windows 7)

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 1 GB di spazio disponibile

