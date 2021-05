Play at Home 2021 su PS5 e PS4: ecco i prossimi contenuti gratis

L'iniziativa Play at Home 2021 non si è ancora esaurita, e così i possessori di PS5 e PS4 potranno scaricare ulteriori contenuti gratis a partire dal 18 maggio alle 5.00 del mattino, ora italiana.

Sony ci aveva avvisato che c'erano ancora sorprese in arrivo per Play at Home ed è stata di parola, anche se stavolta non si tratta di giochi completi bensì di pacchetti scaricabili.

Due le tranche organizzate per il rilascio dei contenuti, come potete vedere qui di seguito:

Play at Home 2021, contenuti gratuiti dal 18 maggio al 6 giugno 2021