Dungeons & Dragons: Dark Alliance su Xbox Game Pass per Xbox e PC dal day one

Dungeons & Dragons: Dark Alliance sarà disponibile su Xbox Game Pass per Xbox e PC dal day one: lo ha annunciato il team di sviluppo del gioco, Tuque Games, con un post su Xbox Wire.

In uscita il 22 giugno, Dungeons & Dragons: Dark Alliance ci coinvolgerà in un'esperienza action frenetica e spettacolare, da affrontare in solitaria o in cooperativa insieme a tre compagni, con il cross-play su PC e Xbox.

Alla guida di eroi iconici come Drizzt, Catti-brie, Bruenor e Wulfgar, avremo a disposizione un repertorio di oltre cinquanta mosse, abilità speciali e attacchi di gruppo, da utilizzare nell'ambito di un sistema di combattimento immediato ma non privo di spessore.

A seconda del nostro stile, potremo dunque scegliere fra i colpi rapidi e silenziosi di Drizzt, i tiri dalla distanza di Catti-brie, e così via, con l'obiettivo di affrontare un esercito di mostri all'interno di uno fra i più celebri scenari della saga, Icewind Dale.

L'appuntamento con Dungeons & Dragons: Dark Alliance è dunque fissato al 22 giugno su Xbox Game Pass, ma già a partire da domani e poi ogni venerdì potremo vedere gli sviluppatori alle prese con il gioco in streaming.