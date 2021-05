Total War: Warhammer 3: primo video di gameplay mostra i Kislev contro i Khorne

Creative Assembly ha finalmente svelato il primo video di gameplay vero e proprio dell'attesissimo Total War: Warhammer 3, in cui possiamo vedere uno scontro survival tra due fazioni: i Kislev e i Khorne.

Nel video i Kislev tentano di resistere alle orde dei Khorne, in una specie di battaglia campale della campagna single player, che include elementi da modalità orda e altri da tower defense. Sembra particolarmente interessante, nonché inedita per la serie.

Il secondo video, che trovate in fondo alla notizia, mostra gli sviluppatori che commentano Total War: Warhammer III, spiegando cosa ci possiamo attendere dal gioco finito.

Per avere più informazioni, leggete il nostro provato di Total War: Warhammer 3 fresco di pubblicazione, in cui Luca Forte ha scritto:

Dopo questo primo incontro non possiamo che attendere con ansia Total War: Warhammer III. Creative Assembly ha mantenuto inalterata la struttura delle battaglie, ha potenziato ulteriormente la grafica e sta cercando un modo per "raccontare" in maniera ancora più ficcante l'infinito conflitto tra ordine e caos. In Total War: Warhammer III troveremo più fazioni, più magia e più lore di Warhammer che nei precedenti episodi, per una conclusione di trilogia che, si spera, sarà degna della serie. Si tratta, però, del primo assaggio: adesso non vediamo l'ora di vedere tutto quello che gli sviluppatori hanno pensato per rendere ancora più fresca l'esperienza.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Total War: Warhammer III è in sviluppo per PC e uscirà nel 2021, in data ancora da destinarsi.