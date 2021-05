Xbox Game Pass Ultimate: tre mesi di abbonamento a 1€ per i nuovi utenti

Grande offerta di Microsoft per attirare nuovi utenti verso il servizio Xbox Game Pass Ultimate: ci si può abbonare per tre mesi spendendo soltanto 1€. Normalmente è solo il primo mese che costa 1€, quindi in questo caso due sono completamente regalati. Scaduti i tre mesi si potrà disdire l'abbonamento o iniziare a pagare 12,99€ al mese per mantenerlo.

Per abbonarvi avete bisogno di un account Microsoft con profilo Xbox. Se ancora non siete della famiglia Xbox, registratevi qui.

Xbox Game Pass Ultimate a 1€ per tre mesi

Durante i tre mesi avrete accesso a tutti i titoli compresi nell'Xbox Game Pass, compresi quelli di terze parti e quelli del catalogo di EA Play. Da notare che l'offerta non vale per la versione PC dell'abbonamento, ma solo per quella Xbox. Leggiamo i dettagli tratti dalla pagina ufficiale del servizio:

Accesso a un catalogo di più di 100 giochi di alta qualità​

Gioca a oltre 100 titoli di alta qualità su console Xbox, PC Windows 10 e tablet o smartphone Android (beta). Con un'enorme varietà di giochi di ogni genere e nuovi titoli aggiunti costantemente, ce n'è davvero per tutti i gusti​.

Include un abbonamento EA Play senza costi aggiuntivi​

Con EA Play, gli abbonati ottengono l'accesso immediato a un catalogo con le serie più amate e i titoli più richiesti di EA, sfide e ricompense esclusive nel gioco, contenuti speciali solo per gli abbonati e versioni di prova di giochi selezionati per un massimo di 10 ore.​

Include la modalità multiplayer e tutti i vantaggi di Xbox Live Gold

Unisciti alla più grande community di giocatori sulla rete multiplayer per console online più avanzata. Ottieni giochi senza costi aggiuntivi ogni mese e risparmi fino al 50% in Microsoft Store.

Gioca con i nuovi titoli il giorno stesso del lancio

Gioca in anteprima con i più recenti titoli di Xbox Game Studios e ID@Xbox, disponibili per gli abbonati a Xbox Game Pass lo stesso giorno del rilascio globale.​

Ricompense gratuite e sconti per gli abbonati

Approfitta delle ricompense gratuite, inclusi contenuti nel gioco, oggetti di consumo e offerte per i partner, nonché degli sconti per gli abbonati, ad esempio fino al 20% di sconto su giochi selezionati nel catalogo Xbox Game Pass e fino al 10% di sconto sugli add-on di gioco correlati.