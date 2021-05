Fallout: Xbox afferma che Bethesda è al lavoro sulla serie, è un nuovo capitolo?

All'interno dell'enorme calderone degli Xbox Game Studios sono in produzione molteplici giochi, questo lo sappiamo. Quali? Alcuni sono noti, altri sono per certo segreti. Ora, uno dei segreti di Microsoft potrebbe essere stato svelato. L'head of game services di Xbox - Ben Decker - ha infatti affermato che Xbox e Bethesda stanno lavorando a Fallout.

Precisamente, Decker ha affermato, in una recente intervista, che Microsoft ha "23 studios tra Xbox e Bethesda, al lavoro su Halo, Forza, Fallout e nuove IP di cui non abbiamo ancora parlato che vi faranno andare fuori di testa. Possiamo portare tutto ciò su Game Pass sin dal D1."

Fallout ritornerà con un nuovo gioco?

Decker afferma proprio che Xbox e Bethesda sono al lavoro su Fallout. Cosa può voler dire? Una possibilità, la più diretta e la più sperata dai fan, è che sia in produzione un nuovo capitolo della serie, magari un classico gioco single player, magari un nuovo capitolo online (come suggerisce una recente assunzione).

Ovviamente, non dobbiamo escludere una possibilità più semplice: Decker è stato poco preciso e con "Fallout" intendeva semplicemente Fallout 76 e quindi affermava che Bethesda è al lavoro per supportare il gioco con nuovi contenuti. Non dobbiamo infatti dimenticarci che Bethesda al momento è dedita a Starfield e a The Elder Scrolls 6: sobbarcarsi anche la produzione di un nuovo Fallout sembra essere un po' troppo, probabilmente.

Parlando invece di Starfield, segnaliamo che dovrebbe essere esclusiva Xbox e PC: lo conferma Jeff Grubb su Twitter.