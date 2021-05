Starfield esclusiva Xbox e PC: lo conferma Jeff Grubb su Twitter

Starfield sarà disponibile in esclusiva su Xbox e PC: lo ha confermato su Twitter il giornalista Jeff Grubb, che in più di un'occasione ha lasciato intendere di avere parecchi contatti all'interno dell'industria videoludica.

Probabilmente in uscita nel 2021, visto che Microsoft ha già le pubblicità pronte, Starfield sarà dunque, nelle parole di Grubb, la prima dimostrazione concreta dell'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft.

Nel corso dei mesi si sono susseguite parecchie voci sull'esclusività di Starfield e, in generale, delle prossime produzioni targate Bethesda, ma non è mai arrivata una conferma ufficiale da parte di Microsoft in tal senso.

"Starfield è un'esclusiva per Xbox e PC, punto. Sono io che ve lo sto confermando", ha scritto Jeff Grubb nel suo post su Twitter, in risposta a un messaggi in cui venivano manifestati dei dubbi sulla sua posizione in merito alla questione.

Praticamente tutti gli addetti ai lavori sono dunque d'accordo che il gioco verrà presentato all'E3 2021 con l'uscita fissata a questo autunno e appunto la disponibilità in esclusiva su PC e Xbox.