Alienware M15 R6 e Alienware X17, i nuovi notebook da gaming con Intel 11 gen

Sul fronte estetico, l'elegante colorazione Dark Side of the Moon vanta una finitura liscia a prova di macchia grazie alle innovative tecniche di verniciatura e una sensazione premium al tatto che si estende alla tastiera , realizzata in collaborazione con Cherry, che garantisce un'aspettativa di vita da 15 milioni di battute.

Alienware X17

Come accennato in apertura, è stato annunciato anche l'Alienware X17, primo modello della casa a vantare un rivestimento in materiali termici esclusivi e un sistema di dissipazione a quadrupla ventola. In attesa di ulteriori dettagli, potete vedere il teaser del dispositivo.