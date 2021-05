Bethesda starebbe lavorando a un nuovo gioco multiplayer, forse il seguito di Fallout 76

In base ad un recente annuncio di lavoro sembra che Bethesda Austin, lo studio nato nel 2012 sotto i nome di BattleCry Studios LLC, starebbe lavorando ad un nuovo gioco multiplayer per Xbox e PC. Viste le passate esperienze dello studio, ovvero Doom e Fallout 76, in molti pensano che si tratti di un possibile seguito dell'MMO ambientato nelle Wasteland.

L'annuncio di lavoro è per un Server engeneer, una cosa che dovrebbe confermare la natura multiplayer del gioco. Dall'annuncio scopriamo che il gioco non è ancora stata annunciato, una cosa che esclude i giochi già presenti sul mercato e anche Starfield e The Elder Scrolls VI, per fare un esempio, e sarà un titolo AAA.

Date le esperienze pregresse dello studio, un seguito di Fallout 76 sembra essere il candidato ideale. L'MMO, infatti, nonostante un inizio problematico ha cominciato a generare introiti per Bethesda e quindi un nuovo capitolo in grado di recuperare le meccaniche di gioco, ma creato su di un'infrastruttura decisamente più recente, potrebbe essere più che un'eventualità.

Cosa ne pensate?