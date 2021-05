Oculus Quest potrebbe far girare app e giochi Android presto

Secondo le ultime voci di corridoio sostenute anche dallo Youtuber VR TheMysticle, Facebook starebbe per aprire Oculus Quest all'ecosistema Android. L'influencer, infatti, si sarebbe trovato un buon numero di app classiche e giochi da testare all'interno della sua libreria di giochi, dove solitamente vengono mostrate le applicazioni in beta testing.

Facebook non ha voluto commentare le immagini postate da TheMysticle, ma da queste è possibile vedere chiaramente le icone di app quali Zoom, TikTok e Spotify, ma anche quelle di giochi come Candy Crush e Among Us. Probabilmente questi programmi verranno avviati come delle semplici finestre bidimensionali, ma potrebbe rappresentare una notevole aggiunta al catalogo di software a disposizione di Oculus Quest 1&2.

Dal punto di vista tecnico non dovrebbe essere un grosso problema, dato che il sistema operativo dei visori per la realtà virtuale di Facebook è una versione modificata di Android.