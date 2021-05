PlayStation Plus: il prezzo aumenta in Brasile, ma dovrebbe essere un caso isolato

Sony ha deciso di aumentare il prezzo dell'abbonamento PlayStation Plus in Brasile. Si tratta del secondo ritocco in circa due anni, che ha fatto salire il prezzo dell'abbonamento di circa il 33%. Secondo Sony, però, si tratta di un caso isolato che dipende dalla necessità di adattamento alle fluttuazione dall'economia del Brasile, non dalla volontà di aumentare il prezzo dell'abbonamento a livello globale.

PlayStation Plus, durante l'era PS3, era un servizio collaterale, dato che si poteva giocare online gratuitamente e offriva solo delle opzioni aggiuntive a tutti gli abbonati. Con l'arrivo di PlayStation 4 il suo prezzo è stato fatto salire agli attuali 59,99 euro per 12 mesi. Quindi alcuni temevano che la disponibilità di PS5 potesse coincidere con un ritocco verso l'alto del costo dell'abbonamento. Recentemente Microsoft ha provato a fare la stessa cosa col prezzo di Xbox Live Gold, per poi ritrattare immediatamente.

In questo caso, però, si tratterebbe di una mossa legata alle fluttuazioni dell'economia brasiliana, decisamente provata dalla pandemia da Coronavirus. Una cosa che ha costretto Sony a riallineare nuovamente il prezzo per essere in linea con gli standard globali.

