Final Fantasy 7 Remake Intergrade su PS5, un codice per il download di Yuffie anche su disco

Final Fantasy 7 Remake Intergrade su PS5 è previsto arrivare il mese prossimo ed emerge intanto un dettaglio che può sembrare di marginale importanza ma che può essere invece molto interessante per coloro che acquistano giochi usati: il contenuto riferito a Yuffie, a quanto pare, potrà essere riscattato solo con l'uso di un codice per il download all'interno della confezione, anche per quanto riguarda le copie fisiche su disco.

Non è la prima volta che succede una cosa del genere, visto che anche in altri casi si sono viste iniziative simili: in pratica, se venisse confermata la questione, significherebbe che i contenuti relativi al DLC di Yuffie restano a tutti gli effetti un DLC, ovvero non si trovano all'interno del disco ma devono essere scaricati a parte utilizzando un codice che verrà fornito all'interno della confezione, per chi acquista Final Fantasy 7 Remake Intergrade in versione retail.

Non cambia molto in termini di esperienza d'uso, tranne per chi ha intenzione di acquistarlo usato in un secondo momento: in questo caso è molto probabile che il codice sia stato già utilizzato dall'utente iniziale, dunque il DLC di Yuffie potrebbe non essere più scaricabile. Non sappiamo se questa iniziativa sia stata presa come sistema per disincentivare l'usato o qualcosa del genere, o se derivi invece dal modo in cui i giochi sono distribuiti su PS4 e PS5, attraverso SKU differenti.



In ogni caso, ricordiamo che l'upgrade tecnico dalla versione PS4 a alla versione PS5 di Final Fantasy 7 Remake è gratuito, ma l'episodio aggiuntivo relativo a Yuffie è invece distribuito come DLC a pagamento per chi possiede già la versione originale. Per maggiori informazioni su questa nuova versione del gioco, vi rimandiamo all'anteprima di Final Fantasy 7 Remake Intergrade.