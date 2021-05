PS5, il controller DualSense è ora compatibile con il Remote Play su iOS

Il controller DualSense di PS5 è ora compatibile con l'app per il Remote Play su iOS, grazie a un aggiornamento rilasciato da Sony che porta l'applicazione alla versione 4.0.0.

Introdotto su PS4 all'inizio del 2019, il Remote Play sui dispositivi iOS consente appunto di usare iPhone e iPad come terminali su cui trasmettere i contenuti dlela propria console PlayStation nell'ambito di una rete Wi-Fi.

Attenzione, però: il supporto per il DualSense vale solo per gli utenti che hanno aggiornato il sistema operativo a iOS 14.5 e iPadOS 14.5, e che possono dunque abbinare il nuovo controller via Bluetooth.

L'app Remote Play consente al momento di trasmettere i giochi da PS5 e PS4 a PC, Mac e dispositivi mobile, con una qualità che arriva fino a 1080p e 60 frame al secondo.