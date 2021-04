iOS 14.5 e iPadOS 14.5, il download è disponibile su iPhone e iPad

iOS 14.5 e iPadOS 14.5 sono disponibili per il download su iPhone e iPad, nell'ambito di un aggiornamento per il sistema operativo Apple rilasciato nei vari territori e anche in Italia.

Sappiamo che, fra le altre cose, iOS 14.5 introduce il supporto al DualSense e al nuovo controller Xbox, ma non si tratta ovviamente delle uniche novità dell'update.

Il nuovo iOS consentirà infatti di sbloccare iPhone usando il riconoscimento di Apple Watch anziché Face ID qualora si indossi la mascherina e impostare la privacy in relazione al tracciamento delle app.

iOS 14.5 promette inoltre un miglioramento dell'autonomia della batteria sui dispositivi di precedente generazione, introduce oltre 200 nuove emoji e la funzionalità DualSIM 5g su iPhone 12.

Infine su iPad vengono aggiunte svariate funzioni legate all'uso di Apple Pencil, ad esempio la scrittura a mano riconosciuta anche in italiano.