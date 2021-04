Capcom Arcade Stadium anche su PC, Xbox One e PS4: aggiornamento con DLC a pagamento per essere immortali

Capcom ha annunciato che Capcom Arcade Stadium sta per arrivare anche su PC, Xbox One e PS4. Più precisamente, sarà disponibile a partire dal 25 maggio 2021. Contestualmente la piattaforma per giocare con i vecchi coin op del publisher giapponese sarà aggiornata con dei nuovi contenuti e DLC, validi anche per la versione Nintendo Switch (già disponibile).

Tra questi un controverso extra a pagamento che si presenta di fatto come un cheat vero e proprio. Acquistandolo sarà di fatto possibile diventare immortali. Naturalmente ognuno è libero di giocare come vuole, ma è ovvio che così venga meno il forte senso di sfida che è parte del fascino dei coin op.

Comunque sia leggiamo altri dettagli sulle novità in arrivo per Capcom Arcade Stadium tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Capcom ha svelato che nuovi titoli e funzionalità saranno disponibili in Capcom Arcade Stadium, una collection ricca di nostalgia che include alcuni dei più amati titoli arcade classici di Capcom. La collection attualmente offre tre diversi pack di 10 giochi, ognuno dedicato a una diversa era di titoli arcade di Capcom. Capcom Arcade Stadium è attualmente disponibile per Nintendo Switch e arriverà il 25 maggio su PlayStation 4, sulle console Xbox One e Steam, portando così l'emozione della sala giochi anche agli appassionati più retrò. I giocatori possono acquistare i pack individuali o anche tutti i tre pack insieme.

Capcom ha annunciato che Capcom Arcade Stadium si espanderà per includere in futuro più classici arcade. Ulteriori informazioni su questi titoli e sulla loro disponibilità verranno svelate prossimamente.

Capcom ha anche svelato nuovi contenuti per il lancio di Capcom Arcade Stadium su PlayStation 4, Xbox One e Steam, tra cui una nuova modalità "Invincibility" che permetterà ai fan di acquisire il potere dell'immortalità nei loro giochi preferiti della collection. Con questa nuova modalità, i giocatori potranno sopravvivere ai devastanti colpi e ai mortali ostacoli per evitare la temutissima schermata "Game Over". In aggiunta Capcom Arcade Stadium avrà anche un "Display Frames Set 1", che offrirà ai giocatori l'accesso a 32 specifici display frame dei titoli, sbloccando così nuove opzioni di personalizzazione per i cabinati arcade digitali. In arrivo per tutte le piattaforme, la modalità "Invincibility" sarà disponibile il 25 maggio e il "Display Frames Set 1" può essere acquistato individualmente.

È possibile effettuare il pre-order di Capcom Arcade Stadium a partire da ora su Xbox One e Steam e l'acquisto anticipato permetterà ai giocatori di ricevere il "Display Frames Set 1" gratuitamente fino all'8 giugno. In aggiunta, l'add-on del Ghosts 'n Goblins originale per Capcom Arcade Stadium sarà acquistabile con uno sconto del 50% su Nintendo Switch per un periodo limitato tra il 27 aprile e il 24 maggio.

Su Steam, sarà disponibile anche un "Mini-Album" che conterrà i theme song di Capcom Arcade Stadium, "A Brand New Day" e "Teenage Blues." I fan possono acquistare i brani musicali individualmente o l'intero album composto da 10 brani. È disponibile anche un bundle con tutti i tre pack di Capcom Arcade Stadium insieme al Mini-Album.

Nel frattempo è stata annunciata anche la data di uscita ufficiale di Ghosts 'n Goblins Resurrection per PC, PS4 e Xbox One.