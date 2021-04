Assassin's Creed Valhalla: patch 1.2.1 aggiunge skill e risolve dei vecchi problemi

La patch 1.2.1 di Assassin's Creed Valhalla aggiungerà ben tre skill al gioco, oltre a risolvere dei problemi vecchi di mesi e ben conosciuti dai giocatori. Si tratta di un aggiornamento molto atteso, che precederà il DLC "L'Ira dei Druidi".

Le tre nuove skill sono: Cold Rage, che consente di non essere interrotti dai colpi nemici durante gli attacchi corpo a corpo; Eye of the North, che evita di essere interrotti dai colpi nemici mentre si mira e Intense Rage, che consente di ignorare i colpi nemici durante le parry e gli attacchi speciali. Le tre skill hanno dei tempi di raffreddamento molto brevi, quindi sono utilizzabili più volte durante le battaglie.

La patch 1.2.1 sarà lanciata il 27 aprile e peserà:

Xbox Series X|S: ~16GB

Xbox One: ~12.8GB

PlayStation 5: ~5.5 GB

PlayStation 4: 5-8 GB (a seconda della regione)

PC: ~14 GB

Le altre novità riguardano soprattutto la stabilità del gioco e la risoluzione di problemi vecchi e nuovi. Sembra che Ubisoft voglia mantenere la promessa di rilasciare aggiornamenti più solidi, che si spera evitino quanto accaduto con la patch 1.2.

Per il resto, se volete saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla.