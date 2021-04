Judgment 2, un breve teaser trailer in attesa del reveal ufficiale

Judgment 2 è stato mostrato con un brevissimo teaser trailer da SEGA, in attesa del reveal ufficiale a cui potremo assistere il 7 maggio, a partire dalle 16.00 ora italiana.

Il conto alla rovescia sul sito SEGA per il Judgment Day si concluderà sicuramente con un trailer completo, e questa clip fornisce un minuscolo assaggio di ciò che troveremo nel gioco.

Nel brevissimo video troviamo il protagonista di Judgment, Takayuki Yagami, e il suo amico di sempre Masaharu Kaito alle prese con alcuni sgherri.

Uno di loro si avvicina a Takayuki per sussurrargli qualcosa all'orecchio, ma non sappiamo ancora cosa. Probabilmente il trailer ufficiale rivelerà questo e altri elementi, insieme a ulteriori dettagli sull'atteso sequel.

I fan di Yakuza si chiedono in particolare se gli sviluppatori manterranno l'impostazione action tipica della serie oppure introdurranno anche nello spin-off i combattimenti a turni visti in Yakuza: Like a Dragon.