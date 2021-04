Judgment Day: conto alla rovescia sul sito di SEGA, trailer in arrivo

L'editore SEGA e lo sviluppatore Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato il "Judgment Day" con un sito teaser che include un conto alla rovescia che rimanda al 7 maggio 2021. Alle 16:00, ora italiana, dovrebbe comparire sul sito un nuovo trailer. Il sito è disponibile anche in italiano.

Judgment, nel caso nel quale non lo conosciate, è uno spin-off della serie Yakuza, ambientato a Kamurocho, Tokyo. Il gioco è stato rilasciato nel dicembre 2018 in Giappone in versione PlayStation 4, per poi arrivare in tutto il mondo nel giugno 2019. Una versione remaster è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e Google Stadia.

Il Judgment Day è dietro l'angolo

Per ora non abbiamo informazioni precise riguardo questo annuncio legato a Judgment: potete voi stessi vedere il sito in italiano a questo indirizzo. A logica, possiamo escludere che si tratti di un nuova versione del gioco, visto che è appena stato riproposto su next-gen. Si potrebbe quindi trattare di un'espansione o, meglio ancora, di un nuovo capitolo. SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio si sono dichiarati soddisfatti, in passato, delle cifre raggiunte dal gioco.

Ricordiamo inoltre che, a marzo, SEGA ha registrato un marchio per "Lost Judgment" in Giappone. Impossibile non pensare che tale marchio e l'annuncio atteso per il "Judgment Day" siano collegati. Per scoprire se è veramente così, dovremo aspettare il 7 maggio. Nel frattempo, potete leggere la nostra recensione della versione PlayStation 5.