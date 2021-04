Cyberpunk 2077, Days Gone 2 e gli Oscar 2021 nel Cortocircuito di oggi

Cyberpunk 2077, Days Gone 2 e gli Oscar 2021 saranno gli argomenti della puntata di oggi del Cortocircuito, rigorosamente in diretta a partire dalle 16.00 in compagnia di Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino.

Discuteremo insomma delle recenti notizie sulle vendite di Cyberpunk 2077 e sull'entità dei rimborsi, di come Sony abbia bocciato il progetto di Days Gone 2 e dei migliori film dell'anno.

Il Cortocircuito, gli argomenti della puntata di oggi.

Ecco quindi gli argomenti della puntata di oggi de Il Cortocircuito:

Sony e CD Projekt: quanto contano e si lamentano davvero i consumatori?

Partiremo da tutte le notizie di questa settimana sia in merito ai rimborsi e alle vendite di Cyberpunk 2077, sia in merito alle dichiarazioni di Sony su Days Gone 2.

Affronteremo inoltre il discorso legato alle esclusive e chiaramente anche il dietrofront riguardante la chisura del PlayStation Store su PS3 e PlayStation Vita. Di tutto e di più per una bella sintesi della settimana!

Oscar 2021: consigli personali nella speranza di ritornare al cinema

Vero e proprio focus della puntata, questo argomento vedrà la partecipazione di ben tre ospiti speciali in collegamento con noi: Gabriella Giliberti, Valentina Ariete e Giuseppe Grossi, volti di spicco di Movieplayer, LegaNerd e Multiplayer.it.

Con loro parleremo dei possibili vincitori e faremo delle previsioni su quando sarà possibile tornare in sala in Italia per vederli. La cerimonia di premiazione si svolgerà nella notte fra il 25 e il 26 aprile alle 2.00.

