PlayStation Store su PS3 e PS Vita sarà ancora disponibile, Sony non lo chiuderà

PlayStation Store continuerà ad essere disponibile su PS3 e PS Vita, non verrà chiuso questa estate

PlayStation Store non chiuderà le sezioni PS3 e PS Vita, rimanendo dunque disponibile su tali piattaforme con Sony che ha cambiato idea e effettuato una clamorosa inversione di marcia rispetto alla decisione che aveva già annunciato in via ufficiale nei giorni scorsi, venendo incontro alle richieste dei molti utenti che si erano attivati per protestare su questa iniziativa.

"Recentemente, abbiamo notificato ai giocatori che il PlayStation Store per PS3 e PS Vita doveva concludersi questa estate", si legge nella comunicazione ufficiale sul blog PlayStation ufficiale. Tuttavia, "dopo ulteriori riflessioni, ci sembra chiaro che si tratta di una decisione sbagliata. Dunque oggi sono felice di dire che manterremo il PlayStation Store operativo su PS3 e PS Vita, mentre le funzionalità commerciali della versione PSP verranno chiuse il 2 luglio 2021 come pianificato".

È chiaro che buona parte di questo cambio di idea deriva dalle forti rimostranze portate avanti da buona parte dell'utenza e anche dei media, vista che la manovra è stata accolta molto negativamente da una grande quantità di persone. Non per nulla, alla fine del messaggio sul blog PlayStation, Sony ringrazia gli utenti per i feedback, dimostrando che la decisione è derivata anche dalle richieste di questi.

Inizialmente, la decisione di interrompere la funzionalità di acquisto per PS3 e PS Vita è nata da una serie di fattori, tra cui le difficoltà legate al supporto delle funzionalità commerciali per i dispositivi meno recenti e la possibilità di concentrare più risorse sui dispositivi più recenti su cui gioca la maggior parte dei nostri utenti. Tuttavia ci siamo resi conto che molti fan tengono davvero tanto alla possibilità di poter continuare ad acquistare titoli classici per PS3 e PS Vita nell'immediato futuro, quindi sono contento che siamo riusciti a trovare una soluzione per continuare a garantire queste funzionalità.

Sono felice di poter mantenere vivo questo pezzo della nostra storia per i gamer, mentre continuiamo a creare nuovi mondi di gioco all'avanguardia per PS4, PS5 e la nuova generazione di VR.

Tutto è bene quel che finisce bene, si può dire, ma restano comunque validi i suggerimenti che abbiamo già riportato con i migliori giochi da comprare per PlayStation Vita e i migliori giochi per PS3, anche se ormai non c'è più fretta di doverlo fare entro l'estate.