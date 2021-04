Earthblade: dagli autori del premiato Celeste arriva un nuovo gioco 2D, primo teaser

Earthblade è un gioco "2D di esplor-azione in un mondo seamless" dagli autori di Celeste

Earthblade è stato annunciato in queste ore e si tratta del nuovo gioco in sviluppo presso Extremely OK Games, ovvero gli autori dell'ottimo e premiato Celeste, che si mostra in un primo video teaser studiato solo per mostrare qualcosa dell'atmosfera.

È ancora presto per conoscere nel dettaglio il gioco, ma gli autori hanno comunque voluto pubblicare in tanto un "vibe reveal" per Earthblade, visibile nel video allegato al tweet qui sotto, che consigliamo di vedere con il volume attivato.



Il gioco viene definito un "gioco 2D di esplor-azione in un mondo seamless in pixel art", ma non c'è alcuna data definita per la sua uscita, visto che questa viene identificata addirittura come "20XX", tanto per andare sul sicuro mantenendosi il più vaghi possibile.

È comunque molto interessante l'idea del mondo 2D seamless, che fa pensare a una grande ambientazione in stile open world ma in 2D, dunque qualcosa di particolare e da capire meglio. L'idea del "vibe reveal" è solo mostrare qualcosa delle atmosfere che caratterizzeranno questo gioco e lo stile generale, ma ci vorrà ancora un po' di tempo prima di saperne di più.

Sul loro sito ufficiale, Extremely OK Games hanno spiegato che Earthblade è emerso da 4 prototipi diversi e 3 anni di progettazione che sono seguiti all'uscita di Celeste, ma il lavoro da fare è ancora molto. Tra le altre informazioni, gli sviluppatori si sono limitati a riferire che il nuovo progetto è posizionato in un punto tra la "comfort zone" e "l'ignoto", dunque è chiaro che prenderà qualcosa da Celeste ma proporrà anche molte cose nuove. A questo punto, attendiamo di sapere qualcosa di più sul progetto anche se ci sarà da aspettare.

Ricordiamo che Celeste si è concluso con l'aggiunta del Capitolo 9, dopo il quale il team era già al lavoro sul nuovo progetto, che oggi si è svelato come Earthblade.