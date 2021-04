PSP, i migliori giochi da comprare prima che sia troppo tardi

Abbiamo provato a indicarne dieci, in rigoroso ordine alfabetico. Se siete curiosi di sapere la nostra selezione per PS3 e PS Vita , potete consultare gli articoli dedicati.

Per evitare che ciò accada, c'è ancora un po' di tempo per accendere la propria PlayStation Portable , entrare nel PS Store e acquistare i titoli a cui sarebbe un peccato rinunciare per sempre, che una volta comprati potremo poi riscaricare ogni volta che lo desideriamo.

Dal 2 luglio non sarà più possibile acquistare giochi digitali per PSP tramite PlayStation Store : una scadenza ufficiale, che si avvicina a grandi passi e che di fatto potrebbe significare la scomparsa di molti prodotti disponibili per la prima console portatile Sony.

Al comando del simpatico mammifero dalla folta pelliccia, nell'ambito di una storia che si svolge fra il primo e il secondo episodio di Jak and Daxter , potremo esplorare ampi scenari utilizzando un eccellente sistema di controllo, utilizzare l'utilissima Spray Gun per combattere e spostarci fra le piattaforme, nonché vivere sequenze oniriche ispirate a saghe cinematografiche come Matrix, Il Signore degli Anelli e I Predatori dell'Arca Perduta.

Pur essendo legato a meccaniche ormai superate, The War of the Lions può contare su di una trama avvincente, nonché su di un gameplay e una struttura arricchiti e rifiniti rispetto all'originale Final Fantasy Tactics del 2007. Crisis Core, dal canto suo, parte dall'affascinante lore di Final Fantasy 7 per raccontarci la storia di Zack, il compagno d'armi di Cloud, in un contesto che miscela efficacemente azione e strategia.

La serie targata Square Enix è approdata su PSP con diversi episodi, e due in particolare meritano di essere recuperati: parliamo di Final Fantasy Tactics: The War of the Lions e di Crisis Core: Final Fantasy 7 . Pubblicati fra il 2007 e il 2008, i due giochi offrono esperienze differenti ma ugualmente valide e appassionanti, che occupano senza dubbio un posto nel cuore degli appassionati.

God of War

God of War: Il Fantasma di Sparta, una sequenza con protagonista Kratos.

Anche per God of War abbiamo pensato fosse il caso di citare sia Chains of Olympus che Il Fantasma di Sparta: si tratta in entrambi i casi di straordinari episodi portatili per la serie action creata da Santa Monica Studio, capaci di sfruttare molto bene l'hardware di PSP e di mettere in campo meccaniche estremamente fedeli a quelle che hanno reso così popolare la serie principale.

Pubblicato nel 2008, God of War: Chains of Olympus funge da prequel per la lunga saga di Kratos, traducendo in maniera puntuale il gameplay dell'originale God of War ma ripiegando su di una campagna un po' breve e inconsistente. Un limite che God of War: Il Fantasma di Sparta, uscito due anni dopo, supera brillantemente, puntando con convinzione sugli elementi caratteristici del franchise.