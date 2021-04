Outriders, il provato dell'Nvidia DLSS

Abbiamo dato un'occhiata all'implementazione della tecnologia Nvidia DLSS in Outriders , il looter shooter pubblicato da Square Enix e sviluppato da People Can Fly che sembra aver fuso parte della propria filosofia da sparatutto con Gears of War , tirando fuori un titolo imperfetto, soprattutto nel level design, ma interessante . Non risulta però leggero per l'hardware, complici un volume dei particellari notevole e un'ottimizzazione non proprio eccezionale. Ma gode per l'appunto del supporto per la tecnologia DLSS che con le schede GeForce RTX promette un boost prestazionale fino a picchi del 73% in 4K.

Il DLSS

Outriders al massimo della qualità possibile, in 4K con il DLSS in modalità Qualità

Il DLSS, lo sappiamo, è l'upscaling NVIDIA basato sul Deep Learning e pensato per sfruttare i Tensor Core che le GeForce RTX hanno ereditato dalle GPU Volta. Ma per quanto sia in circolazione da un po', si tratta di una tecnologia ancora in evoluzione ed è normale che sia così visto il compito delicato a cui è chiamata. D'altronde parliamo di un upscaling che promette una minima perdita di qualità anche nella trasformazione di un'immagine 1080p in un'immagine 4k, garantendo ovviamente un netto boost prestazionale vista la risoluzione effettiva di rendering notevolmente inferiore. Non ci sorprende quindi che sia ancora in divenire, mentre i modelli su cui si basano le reti neurali per dare vita a quella che sembra un po' una magia continuano ad evolversi.

Per capire i margini di miglioramento basta vedere il salto dalla prima versione della tecnologia, che doveva essere addestrata pesantemente e lavorava con informazioni limitate, alla versione 2.0, capace di lavorare più rapidamente e di ottenere più dati grazie al temporal antialiasing. Il balzo è stato a dr poco drastico, sia per qualità che per guadagno prestazionale, con l'aggiunta di diversi livelli qualitativi per il DLSS e vette qualitative estreme fino ad arrivare a migliorare addirittura la definizione con Control, incrementando al contempo le prestazioni.

In 4K, al chiuso, il DLSS al massimo garantisce framerate molto elevati

Purtroppo non tutti i titoli arrivano allo stesso livello del titolo Remedy. La resa del DLSS dipende ancora dal lavoro degli sviluppatori e siamo probabilmente ancora lontani dal momento in cui potrà essere applicata automaticamente e con qualità elevata a qualsiasi gioco dotato di temporal antialiasing. Ma i risultati raggiunti sono già sorprendenti e oltre ad avvicinarci al 4K, talvolta raggiungibile anche con schede di fascia media, hanno reso possibile compensare il ray tracing. Il DLSS, però, è utile anche senza l'avanzata tecnologia di illuminazione, andando semplicemente a spingere sulle prestazioni come nel caso di Outriders. Prima di festeggiare, però, è bene dare un'occhiata all'effettivo guadagno di fluidità oltre, ovviamente alla qualità dell'immagine.