PAC-MAN 99, trailer d'annuncio e data d'uscita per Nintendo Switch del battle royale di Bandai Namco

Bandai Namco ha annunciato il battle royale di PAC-MAN. E non stiamo scherzando. PAC-MAN 99 riprende le meccaniche e lo stile di Super Mario Bros. 35 e le declina nell'immaginario dell'iconica palletta gialla. Il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dalle 15 di oggi, 7 aprile 2021, per tutti gli abbonati Nintendo Switch Online. Per presentare questo interessante esperimento il publisher giapponese ha pubblicato un coloratissimo trailer d'annuncio.

PAC-MAN 99 è un battle royale nel quale 99 giocatori si scontreranno tra di loro per scoprire chi è il miglior mangiatore di palline e di fantasmi. Non ci saranno solo una moltitudine di nuovi labirinti da affrontare, ma anche diversi power up da sfruttare per sopravvivere il più a lungo possibile. Per esempio ci sono i Power Pellet che consentono di rendere i fantasmi vulnerabili, così da poterli mangiare. Questa azione non crea solo vantaggi a chi la esegue, ma consente di inviare i devastanti Jammer Pac-Man per annientare gli altri giocatori.

Ci saranno anche otto diverse strategie da utilizzare nel momento più opportuno della battaglia, oltre che la possibilità di acquistare contenuti extra che sbloccano le modalità PAC-MAN classiche e temi Namco basati sui classici di questo publisher come Xevious, Galaga, Dig Dug e altri.

Il gioco sarà disponibile per tutti gli abbonati del servizio Nintendo Online e prende il posto di Super Mario Bros 35, ritirato a inizio mese.