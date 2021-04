GameStopZing: in sconto centinaia di giochi PS4, Switch e Xbox One a partire da 2,98 euro

Da GameStopZing, da oggi fino al 26 aprile 2021, è possibile trovare tutta una serie di sconti davvero interessanti. Solo per pochi giorni, infatti, centinaia di giochi PS4, Switch, Xbox One e PC, oltre che diversi accessori, sono in offerta. Parliamo di giochi del calibro di Doom Eternal, Anthem, Rainbow Six Siege e Marvel's Avengers o Rocket Arena. Si parte da 2,98 euro.

A questo indirizzo potrete trovare la pagina dedicata sul sito ufficiale di GameStopZing, attraverso il quale potrete trovare tutte le offerte divise per piattaforma.

La promozione GameStopZing di aprile 2021.

Per PlayStation 4 segnaliamo Trackmania Turbo, Wolfenstein Cyberpilot a 9,98 euro, Anthem - Legion of Dawn Edition a 13,98 euro, One Piece: World Seeker a 16,98 euro, DOOM Eternal, ONE PUNCH MAN: a Hero Nobody Knows a 24,98 euro. C'è anche Rocket Arena - Mythic Edition a 2,98 euro!

Su Xbox One segnaliamo Batman Arkham Knight, LEGO Star Wars: Il Risveglio della Forza - Deluxe Edition a 13,98 euro, Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Advanced Edition a 9,98 euro, Mortal Kombat XL a 13,98 euro, Bayonetta & Vanquish: 10th Anniversary Bundle a 14,98 euro, Dragon's Dogma: Dark Arisen, Tales Of Vesperia: Definitive Edition a 16,98 euro e Marvel's Avengers a 34,98 euro.

Su Nintendo Switch segnaliamo Azure Striker GUNVOLT STRIKER PACK a 24,98 euro, Terraria a 24,98 euro, Bloodstained: Ritual of the Night a 30,98 euro e Farming Simulator - Nintendo Switch Edition a 39,98 euro.

Su PC non possiamo che segnalare il bellissimo DOOM Eternal a 14,98 euro, Overwatch - Legendary Edition a 16,99 euro, Marvel's Avengers a 24,99 euro e tante espansioni di The Sims 4 a 14,99 euro.

A questo indirizzo troverete anche le offerte per gli accessori e le vecchie console. Segnaliamo i Quickshot Bionik, due prolunghe per i grilletti dei DualShock 4, a 2,98 euro!

Trovato qualcosa di interessante?