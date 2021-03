PlayStation Store chiude su PS3, PS Vita e PSP, è ufficiale: il comunicato Sony

PlayStation Store chiude su PS3 , PS Vita e PSP, ora è ufficiale : Sony ha pubblicato un comunicato con le linee guida per i possessori delle tre piattaforme, spiegando loro anche come utilizzare i titoli acquistati.

Come posso accedere ai miei giochi?

Puoi scaricare i tuoi contenuti di proprietà su PS3, PS Vita o PSP accedendo all'elenco di download dal rispettivo dispositivo.

Sono attivo solo su PS3, PS Vita o PSP e al momento non possiedo una PS4 o PS5. Cosa succederà ai fondi rimasti nel mio portafoglio PSN dopo la chiusura del PlayStation Store per questi dispositivi?

I fondi del portafoglio PSN resteranno nel tuo account di PSN, tuttavia potrai utilizzarli solo per acquistare prodotti PS4 e PS5 sul PlayStation Store dal Web, dalla PlayStation App o dalle console PS4 e PS5.

Se sei attivo solo su PS3, PS Vita o PSP, non utilizzi una console PS4 o PS5 e non intendi utilizzarne una, puoi richiedere il rimborso dei fondi rimasti nel tuo portafoglio.

Se hai intenzione di ricaricare il portafoglio prima della chiusura dello Store, ti consigliamo di ricaricare solo l'importo minimo necessario per acquistare il contenuto desiderato.

Aggiorneremo questa pagina con ulteriori dettagli su come richiedere tale rimborso.

Potrò ancora acquistare contenuti Cross-Buy dopo la chiusura del PlayStation Store e della funzionalità di acquisto su PS3, PS Vita e PSP?

Sì, potrai ancora acquistare contenuti Cross-Buy tramite PlayStation Store dal Web, dalla PlayStation App o dalle console PS4 e PS5, e accedere alle versioni per PS4 e per PS3/PS Vita/PSP.

La chiusura del PlayStation Store e della funzionalità di acquisto su PS3, PS Vita e PSP avrà ripercussioni sul mio abbonamento PlayStation Plus o PlayStation Now?

No, ciò non avrà alcuna ripercussione sugli abbonamenti PlayStation Plus o PlayStation Now attivi degli utenti.

La chiusura del PlayStation Store e della funzionalità di acquisto su PS3, PS Vita e PSP avrà ripercussioni sui titoli che ho riscattato tramite il mio abbonamento a PlayStation Plus?

No, potrai ancora scaricare di nuovo e giocare ai titoli riscattati tramite PlayStation Plus, per tutta la durata del tuo abbonamento al servizio.

Potrò ancora riscattare codici su PS3, PS Vita e PSP dopo la chiusura del PlayStation Store e della funzionalità di acquisto?