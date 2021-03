EA Play 2021, tutti i giochi dell'evento rivelati da un leak? Ecco la line-up

EA Play 2021 si terrà a giugno e un possibile leak sembrerebbe aver rivelato tutti i giochi dell'evento, nell'ambito di una line-up che include titoli come Battlefield 6 e The Sims 5, ma non solo.

Svelato a maggio per Jeff Grubb, Battlefield 6 uscirà il 19 novembre stando a queste informazioni, che però riportano erroneamente il gioco come una produzione cross-gen anziché disegnata esclusivamente per le piattaforme next-gen.

Un altro dettaglio che sembrerebbe affossare l'attendibilità del leak riguarda Apex Legends, che secondo l'elenco verrà presentato a EA Play 2021 con la Stagione 9. Peccato che la data di inizio della stagione sia già stata fissata alla seconda settimana di maggio.

Insomma, come al solito si tratta di dettagli da prendere con le dovute cautele: possiamo certamente discutere della loro plausibilità, ma da qui a dire che si tratti di una vera e propria fuga di notizie ce ne passa.

EA Play 2021, la line-up completa secondo il leak