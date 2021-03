Ratchet & Clank, PS5: update per i 60 FPS in arrivo ad aprile

Il publisher Sony Interactive Entertainment e lo sviluppatore Insomniac Games hanno annunciato che ad aprile (in una data non ancora precisata) sarà rilasciato un update che permetterà a Ratchet & Clank - il remake uscito su PS4 nel 2016 - di girare a 60 frame per secondo su PS5.

Si tratta di un nuovo update che segue quello di God of War: anche in tal caso l'opera è stata patchata per supportare i 60 FPS. Nel caso di God of War, era precedentemente possibile raggiungere tale frame rate solo con la versione disco senza patch, poiché l'aggiornamento PS4 più recente aveva bloccato il frame rate per adattarsi alle necessità tecniche di PS4 Pro. Ratchet & Clank si unisce quindi alla lista di esclusive PlayStation che hanno ottenuto una patch next-gen.

Vi ricordiamo anche che Ratchet & Clank è uno dei giochi gratis per tutti i possessori di una console PlayStation (PS4 o PS5 che sia) tramite la promozione "Play at Home". Il gioco di Insomniac Games sarà disponibile fino al 31 marzo 2021, quindi avete meno di 48 ore per reclamarlo e farlo vostro per sempre. Non è necessario essere abbonati a PS Plus: dovete solo accedere al PS Store e aggiungere alla Raccolta il gioco, senza alcuna spesa.

Inoltre, altri nove giochi PS4 sono gratis dal 26 marzo.