Cyberpunk 2077, patch 1.2 e azioni in rialzo: CD Projekt RED sta uscendo dal tunnel?

Cyberpunk 2077 ha appena ricevuto la tanto attesa patch 1.2, originariamente prevista per il mese scorso, e l'annuncio delle novità introdotte con l'aggiornamento ha determinato un rialzo delle azioni di CD Projekt RED. Sembrerebbe insomma che il team polacco stia uscendo dal tunnel. Oppure no?

Facciamo un doveroso passo indietro: lanciato lo scorso dicembre in contemporanea su PC, PS4 e Xbox One, Cyberpunk 2077 è stato stroncato dalla critica per quanto concerne le versioni console, subito apparse particolarmente deboli e problematiche rispetto a quelle che erano state le promesse dello studio.

Cyberpunk 2077, una delle sequenze iniziali su console.

In pochissimo tempo si è alzata una vera e propria tempesta di materia fecale attorno a CD Projekt RED, accusata di aver pubblicato una versione del gioco dalle performance inaccettabili, che ha subito dato il via a una corsa alle richieste di rimborso, portando addirittura alla rimozione del gioco dal PlayStation Store.

Le perdite azionarie sono state ingenti e la dirigenza dello studio ha pensato bene di intervenire pubblicamente per chiedere scusa agli utenti e impegnarsi al fine di risolvere i tantissimi problemi del gioco, in particolare come detto su console.

Cyberpunk 2077, un'immagine di Jackie.

Non osiamo neppure immaginare la quantità di lavoro straordinario, le tensioni interne e lo stress figli di questa situazione, la cui responsabilità ricade inevitabilmente sulla classe dirigente di CD Projekt RED, rea di aver sottovalutato l'entità di un lavoro del genere e di aver mentito sperando che nessuno si lamentasse dei bug e delle performance.

Fatto sta che il rilascio della patch 1.2 non conclude il percorso di Cyberpunk 2077, semmai stabilisce un nuovo punto di partenza per il progetto. Non bisogna infatti dimenticare che le versioni PS5 e Xbox Series X|S sono ancora di là da venire, e che soprattutto c'è la fiducia degli utenti da riconquistare.

Cyberpunk 2077, uno degli artwork ufficiali del gioco.

Dunque sì, il team polacco sta uscendo dal tunnel, ma quel bagliore che Marcin Iwinski e i suoi colleghi vedono all'orizzonte potrebbe essere tanto la luce del sole quanto i fari di un treno che sta per travolgerli. Recuperare non sarà facile, lo sanno benissimo anche loro.

Voi che dite? Avete già provato la patch 1.2 di Cyberpunk 2077? Acquisterete il prossimo gioco di CD Projekt RED al day one oppure aspetterete un po' di tempo in più? Parliamone.