Famitsu: editor della famosa rivista arrestato per una frode da 400.000 yen

Tramite Asashi News e una traduzione dal giapponese all'inglese di Kotaku, scopriamo che Eiichi Sato - editor della famosa rivista giapponese Famitsu - è stato arrestato per frode. Sato era un dipendente di Famitsu e si occupava di gestire l'editing dei contenuti prodotti dai freelancer della rivista.

Sato ha in pratica finto di essere di essere altre persone per inviare a Famitsu una serie di articoli da lui realizzati e farsi quindi pagare la commissione per la stesura dei contenuti. Secondo quanto segnalato da Tokai TV, il tutto è avvenuto tra marzo e giugno dello scorso anno. In totale, Sato è riuscito a inviare tre richieste di pagamento per un numero imprecisato di articoli che gli hanno fruttato 400.000 yen (ovvero 3.100 euro circa).

Sato avrebbe acquistato tramite una persona conosciuta online una carta ATM sulla quale farsi versare i pagamenti a nome dei freelancer fasulli. Sato, una volta arrestato, ha confessato tutte le accuse e ha spiegato i motivi dietro quanto fatto: "Non avevo alcun risparmio ed ero preoccupato per il mio futuro". Pare inoltre abbia aggiunto che era preoccupato di essere scoperto, ma che il desiderio di soldi era più grande.

Kadokawa, compagnia madre di Famitsu, ha affermato che "coopererà completamente con l'investigazione". In calce potete vedere un'immagine che mostra le prove catalogate dalla polizia contro l'editor di Famitsu.

