Cyberpunk 2077, patch 1.2 disponibile su PC, PS4 e Xbox: il download pesa 33 GB

La patch 1.2 di Cyberpunk 2077 è ufficialmente disponibile su PC, PS4 e Xbox. Il download dell'update pesa la bellezza di 33 GB, a conferma delle tante migliorie introdotte.

Si tratta, come saprete, del tanto chiacchierato aggiornamento di febbraio, slittato però a fine marzo per via delle problematiche legate alla pandemia, che hanno creato non pochi grattacapi (e non gli unici) a CD Projekt RED.

Ne avevamo parlato giusto qualche ora fa: la patch 1.2 è enorme, come confermano i numeri, e aggiunge all'esperienza un gran numero di migliorie tecniche e non, a cominciare dalla gestione e dallo spawn dei PNG.

Al di là dei bug fix e delle rifiniture in stile quality of life, ovviamente tutti gli occhi sono puntati alle prestazioni del gioco su PS4 e Xbox One, che proprio con questo aggiornamento dovrebbero finalmente corrispondere alla visione originale del team.

Il lunghissimo changelog dell'update può essere consultato cliccando qui. Non appena possibile approfondiremo il discorso sulla validità dell'aggiornamento.