Hitman e ciò che verrà: la nuova IP di IO Interactive è un sogno che si avvera

IO Interactive, autore di Hitman e di Project 007 (nome non definitivo), è al lavoro anche su una nuova IP, per ora non nota. Comprensibilmente, il team non ha ancora indicato informazioni rilevanti su questo nuovo progetto, ma recentemente ha svelato che si tratta di un sogno che si avvera, ovvero è un progetto che appassiona da tempo i veterani dello studio.

Dopo essere divenuto indipendente, IO Interactive ha iniziato a definire i piani per un radioso futuro. Recentemente, ad esempio, ha aperto un nuovo studio, ha iniziato ad autopubblicare i propri giochi (Hitman 3, ad esempio) e sta sviluppando un nuovo titolo basato sul franchise di 007.

Hakan Abrak, CEO di IO Interactive, ha affermato in una recente intervista rilasciata ai microfoni di GamesIndustry.biz: "Abbiamo un terzo universo sul quale stiamo lavorando attivamente, si tratta di qualcosa di un po' diverso, ed è assolutamente il prodotto dell'amore dei veterani e dei membri interni del team, che da tempo sognavano di lavorarvi."

Il CEO afferma poi che il team ha sempre qualche progetto in incubazione e il lato ricerca e sviluppo è sempre al lavoro: ci sono "idee folli, mondi e personaggi sui quali continuiamo a pensare". In sostanza, IO Interactive è una fucina di idee e sul lungo termine potremmo vederne delle belle. Per ora, in ogni caso, la priorità è Project 007, quindi qualsiasi altro progetto non potrà essere pronto prima di vari anni. Inoltre, ricordiamo che Hitman 3 verrà supportato per lungo tempo e che la saga è solo "in vacanza", nuovi capitoli potrebbero prima o poi arrivare.

Vi segnaliamo anche che Hitman 3 ha venduto il 300% di Hitman 2.