Hitman 3 vende il 300% di Hitman 2, IO Interactive vince la scommessa e si amplia

Hitman 3 è un successo, ma quanto grande? Secondo quanto svelato dal CEO di IO Interactive - sviluppatore del gioco - il più recente capitolo della serie ha venduto il 300% di Hitman 2. Si tratta di un risultato estremamente positivo e non solo perché ha garantito al team di sviluppo considerevoli guadagni. Hitman 3 è stato autopubblicato da IO Interactive: la società ha quindi vinto "la scommessa".

Ricordiamo infatti che Square Enix era l'editore del primo gioco, ma ha deciso di abbandonare l'IP e venderlo a IO Interactive che è divenuta indipendente e ha autopubblicato Hitman 3. Hitman 2 era invece stato pubblicato da Warner Bros. Interactive. Hitman 3 è anche il gioco che ha ottenuto i voti più alti della trilogia, dimostrando che IO Interactive è stata in grado di migliorare il proprio "World of Assassination" di capitolo in capitolo.

Hitman 3 è un successo

Hitman 3, per farvi capire il livello di successo, è stato in grado di ripagare tutti i costi di sviluppo all'interno della prima settimana di lancio. Lo sviluppo non è stato semplice, inoltre, considerando che per quasi un anno il team ha dovuto affrontare le sfide imposte dal COVID-19.

Il successo di Hitman 3 ha probabilmente anche aiutato IO ad aprire un terzo team. Lo sviluppatore ha annunciato l'apertura di IO Barcellona, che si somma agli studios di Copenhagen e Malmö. I tre team aiuteranno la società a sviluppare Project 007, oltre che i nuovi contenuti di Hitman e una nuova IP ancora non annunciata.

Sappiamo anche che IO Interactive ha declinato proposte di acquisto "molto allettanti".