Shadow Man Remastered, trailer di lancio per Epic, Gog e Steam

Shadow Man Remastered, la versione rimasterizzata dell'originale Shadow Man del 1999 per Nintendo 64, PlayStation, Dreamcast, è disponibile su PC attraverso Epic, Gog e Steam. Per festeggiare è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in testa alla notizia.

Shadow Man è l'ultimo esponente di una lunga serie di guerrieri voodoo che proteggono il mondo dei vivi dalle minacce che arrivano dalla terra dei morti. Il gioco porterò ad esplorare le scene del crimine nelle paludi della Louisiana, in un palazzo di New York, in una prigione in Texas e altri luoghi nel mondo dei vivi e persino in quello dei morti. Michael LeRoi avrà a disposizione sia armi e poteri soprannaturali per rispedire il male nell'oscurità da cui proviene.

L'edizione rimasterizzata include aggiornamenti tecnologici come il supporto per la risoluzione 4K, illuminazione migliorata, opzioni di anti-aliasing e ambient occlusion, e una migliore IA. In Shadow Man Remastered sono stati inseriti anche contenuti tagliati dalla versione originale, insieme a materiale bonus tra cui fumetti digitali gratuiti, la colonna sonora, una mappa e una guida strategica digitale di 162 pagine.