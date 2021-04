Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice: data d'uscita PS4, Switch e Xbox One

Assemble Entertainment e CrazyBunch hanno annunciato la data di uscita della nuova avventura del playboy più amato del mondo dei videogiochi: Larry Laffer. Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice arriverà il 18 maggio 2021 su PS4, Switch e Xbox One.

La nuova avventura di Larry manterrà la classica impostazione da avventura punta e clicca della serie, ma proseguirà le (dis)avventure del protagonista. Questa volta Larry e il suo vero amore Faith hanno lasciato New Lost Wages per anadare a Cancúm a celebrare il matrimonio. Ma degli eventi inaspettati hanno interrotto i due piccioncini che si sono dovuti separare ancora una volta. Lei è da qualche parte nel famoso, assolato arcipelago di Kalau'a. Mentre Larry dovrà trovarla.

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice è pensato per i nuovi e i vecchi fan della serie. Sparsi per oltre 50 scenari completamente disegnati a mano, Larry incontrerà più di 40 vecchie conoscenze, oltre che tante nuove ragazze sulle quali fare colpo.

Il gioco sarà sottotitolato in italiano con il doppiaggio in inglese e chiederà si risolvere decine di enigmi differenti per arrivare all'agognato finale. Nonostante tutto, la valutazione di Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice su Steam è molto positiva.

Gli darete una chance?