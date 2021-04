Silicon Dreams: la recensione

Per quanto riguarda il videogioco in sé, invece, il genere è quello del simulatore di interrogatori , all'interno del quale siamo chiamati a mettere sotto torchio soggetti umani e non umani per i motivi che vedremo. Avanzando nella storia raccontata da Silicon Dreams passeremo attraverso verità e bugie, andando a determinare con il nostro comportamento da che parte vogliamo stare, mettendoci di fronte a inevitabili dubbi di natura etica fino a raggiungere l'epilogo.

La trama: un androide a caccia di androidi

La trama di Silicon Dreams si svolge nel 2065, anno in cui gli androidi sono ormai entrati a fare parte della vita quotidiana di tutti. In questa situazione grandi aziende come la Kronos Robotics hanno man mano assunto sempre più potere all'interno della società, assumendosi in alcuni casi anche il diritto di effettuare operazioni poco pulite. I modelli di androidi nel frattempo sono diventati sempre più avanzati, al punto da non poterli distinguere in molti casi da veri esseri umani. Come tutte le macchine, anche gli androidi della Kronos Robotics hanno però bisogno di manutenzione. Senza contare i modelli che attraverso impianti specifici hanno subito hack per assomigliare ancora di più a delle persone in carne e ossa, arrivando così a mettere in dubbio anche l'occhio più attento.

Dove non basta più lo sguardo, arriva il nostro lavoro all'interno del gioco. Silicon Dreams ci mette infatti a nostra volta nei panni di un modello di androide particolare, specializzato nella conduzione di interrogatori. Siamo quindi alle dipendenze della stessa Kronos Robotics, per l'esattezza nel reparto manutenzione dove vengono inviati i modelli ritenuti potenzialmente difettosi, o come dicevamo hackerati. Con gli strumenti a nostra disposizione dovremo quindi fare tutte le domande necessarie per scoprire qual è la verità, ritrovandoci come immaginabile di fronte a situazioni che spesso sembrano contraddirsi tra loro per poi decidere se mandare via il soggetto interrogato senza fargli nulla, spedirlo in riparazione o addirittura decommissionarlo.

Senza andare oltre nei dettagli della trama, possiamo dire che si tratta di uno scenario abbastanza classico per il genere da cui Silicon Dreams trae la sua ambientazione, forse troppo visto che nel complesso sa abbastanza di già visto. Il tutto è naturalmente costruito per suscitare empatia nei confronti di chi si sta interrogando, in modo da influenzare la capacità di giudizio del giocatore. Questo mentre la Kronos Robotics promette carriera e appartamenti lussuosi, insinuando ulteriori dubbi nella nostra testa. Le scelte effettuate portano a finali multipli, mentre vista la natura del gioco la sua durata si dimostra molto variabile a seconda dell'approccio che viene adottato negli interrogatori.