Apex Legends Mobile: closed beta del battle royale per Android e iOS in arrivo

Oggi, 19 aprile 2021, Respawn ha annunciato nuovi dettagli su Apex Legends Mobile, l'attesa versione per smartphone del battle royale già disponibile su PC e console. Il Game Director del gioco, Chad Grenier, ha sfruttato il proprio blog per parlare di questo progetto dedicato ai dispositivi Android e iOS. Vediamo quanto è stato detto.

Prima di tutto, viene spiegato che Apex Legends Mobile arriverà prima nelle Filippine e in India, tramite una serie di test closed beta che avranno luogo nel corso della primavera 2021 (per ora non sono state indicate date più precise). Questa prima versione di prova sarà disponibile solo su Android, solo successivamente saranno ampliate le regioni e sarà aggiunta la versione iOS. Quando il battle royale sarà pronto per raggiungere un pubblico più ampio, sarà aperta una pagina dove pre-registrarsi.

Apex Legends Mobile è una versione indipendente del gioco, per questo motivo non sarà possibile giocare in cross-play con le versioni PC e console. Il battle royale per iOS e Android sarà comunque free to play, ma avrà un battle pass, cosmetici e oggetti sbloccabili unici e indipendenti.

Respawn spiega inoltre che Apex Legends Mobile è stato creato da un team interno, composto da esperti sviluppatori mobile. Non è mancato il supporto del team principale di Apex Legends e di "altri partners".

La versione base di Apex Legends ha raggiunto oltre 100 milioni di giocatori: Apex Legends Mobile è destinato a far crescere tale numero.