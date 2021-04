Cyberpunk 2077, vendite per 13,7 milioni di copie nel 2020: il dato è ufficiale

Cyberpunk 2077 ha totalizzato vendite per 13,7 milioni di copie nel corso del 2020: il dato, appena annunciato con una punta d'orgoglio da CD Projekt RED, è ora ufficiale.

Lo scorso dicembre lo studio polacco aveva dichiarato vendite per 13 milioni di copie al lancio per Cyberpunk 2077, ma a quanto pare le rilevazioni definitive dipingono un quadro ancora migliore per il gioco.

Conosciamo tutti le enormi problematiche che hanno accompagnato l'esordio di Cyberpunk 2077 su console e le feroci polemiche nate per via delle promesse del team di sviluppo.

Le ripercussioni in termini di reputazione per CD Projekt RED sono insomma state pesanti, anche se l'arrivo delle ultime patch ha migliorato notevolmente la situazione e anche in borsa le azioni dell'azienda hanno recuperato terreno.

Naturalmente non ci sono altri progetti all'orizzonte nell'immediato, dunque è chiaro che lo studio sistemerà Cyberpunk 2077 e lo venderà negli anni a venire, peraltro con le versioni PS5 e Xbox Series X|S come prossimo step.