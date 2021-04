ESL Flowe Championship, al via il primo torneo eSport eco-green al mondo

ESL Flowe Championship sta per cominciare: la competizione partirà il 1 maggio e sarà il primo torneo eSport eco-green al mondo: l'organizzazione pianterà una quantità di alberi tale da compensare i Kg di CO2 prodotti durante l'evento.

Nato lo scorso novembre, ESL Flowe Championship punta a creare il primo campionato ufficiale esport eco-green al mondo e sensibilizzare l'intero sistema dell'Entertainment ad avvicinarsi ai problemi dell'ambiente, ispirando i giocatori a contribuire attivamente alla causa.

Il progetto di sostenibilità ambientale legato al gaming, inoltre, mira a coinvolgere quanti più partner possibili sensibili al tema delle emissioni di CO2eq. e a perseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni a livello globale, attraverso questa e altre iniziative.

A supportare ESL Italia e Flowe in questo progetto c'è il prezioso contributo di LCA-lab, società di ricerca e consulenza ambientale e ZeroCO2, società benefit che realizza progetti di riforestazione, afforestazione, messa a dimora di alberi in aree urbane ed extra urbane in diversi luoghi del mondo, con l'obiettivo di salvaguardare gli ecosistemi, lasciando un impatto positivo nelle comunità che lì vivono.

ESL Flowe Championship, il logo ufficiale dell'evento.

LCA-lab srl realizzerà uno studio di Carbon Footprint volto a simulare uno scenario rappresentativo della stima delle emissioni di CO2 equivalente generate durante l'intero progetto ESL Flowe Championship 2021 e Zero CO2 compenserà la quantità di emissioni calcolate tramite la piantagione di alberi.

Il primo gioco selezionato per competere e conquistare il titolo di campione nazionale è Gran Turismo Sport. La stagione si aprirà il 1 maggio, con la fase di qualifier con 4 qualifiche all'interno della Dashboard PlayStation. Si arriverà infine ad una fase a gironi che vedrà i Top Player contendersi l'ingresso alle finali per conquistare il titolo di campione italiano.

A fianco di Flowe ed ESL torna Sony PlayStation Italia: le piattaforme PlayStation sono state storicamente identificate dalla comunità di giocatori come le più innovative e accessibili dal punto di vista delle competizioni. PlayStation rappresenta quindi il partner perfetto per un campionato dalla portata storica.

"La salvaguardia del nostro Pianeta è assolutamente fondamentale, e tutto il team di ESL Italia, da anni, cerca di compiere passi in questa direzione, apportando giornalmente il nostro contributo", ha dichiarato Nicoletta Schenk, Brand Communications Director di ProGaming Italia.

Gran Turismo Sport.

"L'idea di realizzare un torneo che strizzasse l'occhio alle tematiche ambientali era da tempo nelle nostre intenzioni, e adesso è finalmente realtà, grazie al supporto di LCA-lab e zeroCO2 che ci hanno aiutato a concretizzare un nostro obiettivo, ed a Flowe che ha deciso di supportarci attivamente sin dalla seconda edizione di ESL Flowe Championship."

"Siamo particolarmente fieri che il nostro sia il primo torneo esport a compensazione di CO2, una iniziativa che rientra per noi in un ampio percorso di sensibilizzazione e di educazione ai temi ambientali e della sostenibilità, rivolto specialmente alle giovani generazioni", ha commentato il CEO di Flowe Ivan Mazzoleni.

"Sentiamo la necessità di un cambiamento che parta dal basso, nel piccolo delle azioni quotidiane di ciascuno di noi e questo è questo è possibile solo aumentando l'attenzione verso l'ambiente. Speriamo che iniziative come queste aiutino a far crescere la consapevolezza degli appassionati di gaming, in modo che possano unirsi a noi nella costruzione di un futuro migliore e più verde."

Per seguire e commentare il campionato, visita il canale Twitch di ESL Italia o la pagina Facebook di Sony PlayStation Italia.